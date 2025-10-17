Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu

İngiltere'de yürüyüş yapan bir kişi, Kral VIII. Henry tarafından yaptırılan bir kolye buldu. Dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan kolyenin sergilenebilmesi için bağış toplanmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:17

'nin Birmingham şehrinde yaşayan bir kişi, tarlada yürüyüş yaptığı sırada toprağın altında parlayan bir cisim olduğunu fark etti. Toprağı kazan kişi gördüğü karşısında neye uğradığını şaşırdı. 24 ayar altından yapılma tarihi bir kolyeyi ellerinde tutuyordu.

Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu

DEĞERİ 4,6 MİLYON DOLAR

'Tudorların Kalbi' olarak bilinen bu kolyenin, Kral VIII. Henry tarafından eşi Kraliçe Catherine ve kızları Prenses Mary’nin Fransız tahtının varisiyle nişan töreni için özel olarak yaptırıldığı düşünülüyor. Değerinin ise 4,6 milyon dolar olduğu belirtildi.

Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu

MÜZE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Servet değerindeki kolyeyi bulan kişi, 1996 tarihli İngiltere Hazine Yasası kapsamında yetkililere bildirdi. British Museum, devreye girdi ve kolyeyi bulan kişiden satın alıp sergilemek için bağış kampanyası başlattı.

Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu

TARLA SAHİBİ DE ZENGİN OLACAK

Dailymail'in haberine göre, müze, kolyeyi satın almak için gerekli fonu Nisan 2026’ya kadar toplamayı planlıyor. Eğer bu süre içinde hedefe ulaşılamazsa, eser özel bir koleksiyoncuya satılabilecek. Satıştan elde edilen gelir ise bulucu ile arazi sahibine paylaştırılacak.

Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ülkede bir ilk yaşandı: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı
Dünyada yaşanacak en iyi 20 şehir belli oldu: Viyana'nın tahtı sallandı
ETİKETLER
#İngiltere
#Altın Kolye
#Tarihe ışık Tutan Keşif
#Kral Viii. Henry
#British Museum
#Tarihten Eser
#Müze Bağışı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.