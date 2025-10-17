Hem kendini hem tarla sahibini zengin etti! Bir yürüyüş sırasında milyonların sahibi oldu

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan bir kişi, tarlada yürüyüş yaptığı sırada toprağın altında parlayan bir cisim olduğunu fark etti. Toprağı kazan kişi gördüğü karşısında neye uğradığını şaşırdı. 24 ayar altından yapılma tarihi bir kolyeyi ellerinde tutuyordu.

DEĞERİ 4,6 MİLYON DOLAR

'Tudorların Kalbi' olarak bilinen bu kolyenin, Kral VIII. Henry tarafından eşi Kraliçe Catherine ve kızları Prenses Mary’nin Fransız tahtının varisiyle nişan töreni için özel olarak yaptırıldığı düşünülüyor. Değerinin ise 4,6 milyon dolar olduğu belirtildi.

MÜZE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Servet değerindeki kolyeyi bulan kişi, 1996 tarihli İngiltere Hazine Yasası kapsamında yetkililere bildirdi. British Museum, devreye girdi ve kolyeyi bulan kişiden satın alıp sergilemek için bağış kampanyası başlattı.

TARLA SAHİBİ DE ZENGİN OLACAK

Dailymail'in haberine göre, müze, kolyeyi satın almak için gerekli fonu Nisan 2026’ya kadar toplamayı planlıyor. Eğer bu süre içinde hedefe ulaşılamazsa, eser özel bir koleksiyoncuya satılabilecek. Satıştan elde edilen gelir ise bulucu ile arazi sahibine paylaştırılacak.