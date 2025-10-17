Komşular cama çıktı! Ağabeyini bıçaklayıp eve gitti

Denizli Merkezefendi'de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 51 yaşındaki Cevat Semerci, ve 44 yaşındaki Ferhat Semerci, kardeşler evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

UZLAŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Cevat Semerci, evden çıkarak uzaklaşmak istedi. O esnada arkasından gelen kardeşi Ferhat Semerci, ağabeyini sokak ortasında bıçakla yaraladı. Ağabeyini bıçakla yaralayan Ferhat Semerci, eve geri dönerken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği değerlendirilen Cevat Semerci, ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cevat Semerci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.