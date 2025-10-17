Nevşehir’de dehşet anları: Kayınbabasını bıçakladı, pencereden yastık yaktı!

Kategoriler
Nevşehir’in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toki 3. Etap’ta, 17 Ekim 2025’te, M.S. ile kayınbabası S.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavga büyüyünce M.S., kayınbabasını bıçakla yaraladı.
Şahsın eşi S.G., 2 yaşındaki çocuğunu alarak polise sığındı. M.S., evinin penceresine çıkarak çocuğunu istedi ve küfürler savurdu. 4 saat süren iknada, 3 yaşındaki kızını kucağına alıp pencereye çıktı, saksı fırlattı ve yaktığı yastığı itfaiye hava yastığına attı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ihbarla geldi. Savcının talimatıyla operasyonda, bıçakla kapıyı açan M.S., biber gazıyla etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Yaralı kayınbaba tedavi altında.