Hamas'tan ateşkes taahhüdü: "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz, Netanyahu yargılansın!"

Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz" dedi.

FİLİSTİN DEVLETİ VE ESİR TAKASI TALEBİ

Cebbarin, "Artık Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınma zamanı geldi" vurgusu yaparak, uluslararası toplumun Filistin Devleti'ni kurmasını ve kalan tüm tutukluların savaşsız serbest bırakılmasını istedi. "Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır" ifadesini kullandı.

NETANYAHU'YA SOYKIRIM SUÇLAMASI

Cebbarin, Gazze'de işlenen soykırım ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanmasını talep etti.

GAZZE ATEŞKESİ VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da İsrail ile Hamas'ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma 10 Ekim'de devreye girdi; İsrail'in "Sarı Hat"tan çekilmesiyle Gazze'de ateşkes saat 12.00'de başladı. İsrail'in 2 yıllık saldırılarında 67 bin 967 Filistinli öldü, 170 bin 179 yaralandı.