Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Hamas'tan ateşkes taahhüdü: "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz, Netanyahu yargılansın!"

Hamas, Gazze'de savaşın bitişini, ateşkesi ve yeniden imarı taahhüt etti; Filistin Devleti'nin kurulması ve esir takası çağrısı yaptı, İsrail'e soykırım suçlaması yöneltti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hamas'tan ateşkes taahhüdü:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 02:32
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 02:43

'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Hareket olarak, savaşın durmasını, halkımızın saldırılardan korunmasını ve yeniden imarın başlamasını garanti altına alan anlaşmanın uygulanmasına bağlıyız. Halkımız üzerinde hiçbir uluslararası vesayeti kabul etmiyoruz" dedi.

Hamas'tan ateşkes taahhüdü: "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz, Netanyahu yargılansın!"

FİLİSTİN DEVLETİ VE ESİR TAKASI TALEBİ

Cebbarin, "Artık halkına kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletini kurma hakkının tanınma zamanı geldi" vurgusu yaparak, uluslararası toplumun Filistin Devleti'ni kurmasını ve kalan tüm tutukluların savaşsız serbest bırakılmasını istedi. "Bugün dünya gerçek bir sınavla karşı karşıyadır" ifadesini kullandı.

Hamas'tan ateşkes taahhüdü: "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz, Netanyahu yargılansın!"

NETANYAHU'YA SOYKIRIM SUÇLAMASI

Cebbarin, 'de işlenen ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere İsrailli liderlerin uluslararası düzeyde yargılanmasını talep etti.

Hamas'tan ateşkes taahhüdü: "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz, Netanyahu yargılansın!"

GAZZE ATEŞKESİ VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da İsrail ile Hamas'ın planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma 10 Ekim'de devreye girdi; İsrail'in "Sarı Hat"tan çekilmesiyle Gazze'de ateşkes saat 12.00'de başladı. İsrail'in 2 yıllık saldırılarında 67 bin 967 Filistinli öldü, 170 bin 179 yaralandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamas: Tüm cenazeleri teslim ettik
İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'ın güneyine bir saldırı daha
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#ateşkes
#soykırım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.