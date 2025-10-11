Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'ın güneyine bir saldırı daha

Katliamcı İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasını günlük düzenlediği saldırılarla ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu bir kez daha Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'ın güneyine bir saldırı daha
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 09:44

İşgalci ordusu, 'ın güneyinde yer alan el-Musaylih beldesini hedef aldı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, katliamcı İsrail ordusunun 10'dan fazla kez hedef aldığı bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği ve endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu aktarıldı.

Hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğuna işaret edilen haberlerde, Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığı kaydedildi. Öte yandan, işgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde 'ın altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı" öne sürülen araçların hedef alındığı iddia edildi. Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinin soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesi ihlal ettiği savunuldu.

İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Lübnan'ın güneyine bir saldırı daha

KATLİAMCI İSRAİL ATEŞKESİ GÜNLÜK SALDIRILARLA İHLAL EDİYOR

İşgalci İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile katliamcı İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşgalci İsrail, Gazze'den kısmen çekiliyor! O anlar kamerada
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich ateşkesi reddetti: Hamas yok edilmeli!
ETİKETLER
#İsrail
#Lübnan
#ateşkes
#israil saldırısı
#Hizbullah
#El-musaylih
#Katliamci İsrail
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.