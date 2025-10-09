Menü Kapat
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich ateşkesi reddetti: Hamas yok edilmeli!

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki ateşkesin ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Smotrich, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde anlaşma önüne geldiğinde kabul etmeyeceğini söyledi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich ateşkesi reddetti: Hamas yok edilmeli!
Haber Merkezi
09.10.2025
09.10.2025
ve arasındaki müzakereler ateşkesle sonuçlandı. Başkanı 'ın sunduğu Gazze Planı'nın ilk aşaması onaylandı. İsrail'i ikiye bölen bu anlaşmanın ardından aşırı sağcı Maliye Bakanı , İsrailli rehinelerin geri dönme ihtimalinden dolayı büyük bir sevinç duyduğunu dile getirdi. Fakat Smotrich, anlaşmanın lehinde oy kullanacağını söyledi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich ateşkesi reddetti: Hamas yok edilmeli!

İsrail hapishanelerindeki tutsak Filistinlilerin serbest bırakılmasını kasteden Smotrich, "anlaşmanın hapishanelerin boşaltılması ve yeni nesil terör liderlerinin serbest bırakılması ile sonuçlanabileceğini" savundu.

Smotrich, "rehineler serbest bırakılır bırakılmaz İsrail'in Hamas'ın gerçek anlamda ortadan kaldırılması ve 'nin gerçek anlamda silahsızlandırılması için tüm gücüyle çabalamaya devam etmesi gerektiğinde" ısrar ederek "İsrail kendi güvenliğini yabancılara emanet edemez" ifadelerini kullandı.

https://x.com/bezalelsm/status/1976180881678123461

Smotrich iki yıldır devam eden savaş boyunca girişimlerine karşı çıkan İsrailli liderler arasında yer alıyordu.

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKES İÇİN TOPLANACAK

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi. Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Bezalel Smotrich ateşkesi reddetti: Hamas yok edilmeli!

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

