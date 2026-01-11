Zeytinburnu'nda siteye bırakılan kargo paketi patladı! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay, İstanbul Zeytinburnu'nda saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

DANIŞMADA BULUNAN İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patlamanın yaşandığı site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.