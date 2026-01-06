Halep'te patlama sesleri! SDG ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

Suriye'nin Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde patlama sesleri yükseldi. SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait insansız hava araçları (İHA), Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını vurdu.

SGD SALDIRISINDA YARALILAR VAR

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

SURİYE ORDUSUNDAN TERÖR ÖRGÜTÜNE MİSİLLEME

Bunun üzerine harekete geçen Suriye ordusu, terör örgütüne karşılık verdi. İHA'ların fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlendi.

Askeri kaynak, ordunun misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, bunun sınırlı bir saldırı olduğunu kaydetti.