12°
Dünya
Editor
 Onur Kaya

Halep'te patlama sesleri! SDG ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep'in doğusunda insansız hava araçlarıyla Suriye ordusuna saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında polislerin de olduğu 6 kişi yaralandı. Suriye ordusu misilleme yaparak terör örgütüne ait hedefleri vurdu.

Halep'te patlama sesleri! SDG ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı
Suriye'nin Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir çevresinde patlama sesleri yükseldi. SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait insansız hava araçları (İHA), Suriye ordusunun konuşlu olduğu noktalara yakın bir kontrol noktasını vurdu.

SGD SALDIRISINDA YARALILAR VAR

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan askeri kaynak, PKK/YPG'nin İHA'larla düzenlediği saldırılarda, siviller ve polislerin bulunduğu 6'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Halep'te patlama sesleri! SDG ile Suriye ordusu arasında çatışma çıktı

SURİYE ORDUSUNDAN TERÖR ÖRGÜTÜNE MİSİLLEME

Bunun üzerine harekete geçen Suriye ordusu, terör örgütüne karşılık verdi. İHA'ların fırlatıldığı noktaların tespit edilmesinin ardından misilleme saldırısı düzenlendi.

Askeri kaynak, ordunun misilleme olarak karşılık verdiğine işaret ederek, bunun sınırlı bir saldırı olduğunu kaydetti.

