Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump ateşkesi duyurdu, İsrail çok geçmeden ihlal etti! Gazze'ye yoğun hava saldırısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Ancak İsrail, ateşkesin gerçekleşmesinden kısa süre sonra Gazze'ye hava saldırılarına tekrar başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 10:39

ile arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde anlaşmasına varıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Şeridi'nde duyurduğu ateşkes anlaşması sonrası İsrail güçleri niteliğindeki saldırılarına devam etti.

Trump ateşkesi duyurdu, İsrail çok geçmeden ihlal etti! Gazze'ye yoğun hava saldırısı

İsrail, işgal atında bulunan Gazze Şeridi'nin birçok noktasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sderot'tan çekilen görüntülerde, İsrail'in yoğun bombardımanının ardından yerleşim bölgelerinden yükselen yoğun dumanlar, Gazze sınırındaki İsrail askeri araçları ve bölgedeki yıkım, Gazze semalarında uçan bir İsrail insansız hava aracı (İHA) görülüyor ve yıkımın boyutu ile kötüleşen insani kriz vurgulanıyor.

Trump ateşkesi duyurdu, İsrail çok geçmeden ihlal etti! Gazze'ye yoğun hava saldırısı

NELER OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın ABD'nin önerdiği Gazze anlaşmasının ilk aşamasını imzaladığını duyurdu.

29 Eylül'de ilk kez duyurulan 20 maddelik plan, Filistinli tutuklular karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, ateşkes, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını içeriyor.

Trump ateşkesi duyurdu, İsrail çok geçmeden ihlal etti! Gazze'ye yoğun hava saldırısı

Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in soykırımı bölgedeki yaklaşık 67.200 Filistinliyi öldürdü, bunların çoğu kadın ve çocuktu.

Sürekli bombardıman Gazze'yi büyük ölçüde yaşanmaz hale getirerek yaygın açlık ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD Başkanı Trump ateşkesi duyurdu, en merak edilen tarih ise belli oldu: Esirler serbest kalacak
İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes! Gazze ve İsrail'de sevinç kutlamaları
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#soykırım
#İnsan Hakları
#Konflik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.