Trump ateşkesi duyurdu, İsrail çok geçmeden ihlal etti! Gazze'ye yoğun hava saldırısı

İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde duyurduğu ateşkes anlaşması sonrası İsrail güçleri soykırım niteliğindeki saldırılarına devam etti.

İsrail, işgal atında bulunan Gazze Şeridi'nin birçok noktasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sderot'tan çekilen görüntülerde, İsrail'in yoğun bombardımanının ardından yerleşim bölgelerinden yükselen yoğun dumanlar, Gazze sınırındaki İsrail askeri araçları ve bölgedeki yıkım, Gazze semalarında uçan bir İsrail insansız hava aracı (İHA) görülüyor ve yıkımın boyutu ile kötüleşen insani kriz vurgulanıyor.

NELER OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın ABD'nin önerdiği Gazze anlaşmasının ilk aşamasını imzaladığını duyurdu.

29 Eylül'de ilk kez duyurulan 20 maddelik plan, Filistinli tutuklular karşılığında tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını, ateşkes, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin yeniden inşasını içeriyor.

Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in soykırımı bölgedeki yaklaşık 67.200 Filistinliyi öldürdü, bunların çoğu kadın ve çocuktu.

Sürekli bombardıman Gazze'yi büyük ölçüde yaşanmaz hale getirerek yaygın açlık ve hastalıkların ortaya çıkmasına neden oldu.