İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes! Gazze ve İsrail'de sevinç kutlamaları

İsrail ile Hamas, Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde bir anlaşmaya varırken, Gazzeliler ise bu haberi kutlamalarla karşıladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de de rehine yakınları şimdiden ailelerini beklemek için nöbet eylemine başladı.

Gazze'deki kutlamaların adresi 2 yıl boyunca yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi önüydü. Kutlamaların arasında geçen ambulanslar bile sevinci durdurmadı. Deyr El Belah'taki El-Aksa Hastanesi dışında da kalabalıklar dans etti.

SEVİNÇ TEL AVİV'DE DE DEVAM ETTİ

İsrailli rehine yakınlarıysa Gazze anlaşmasının duyurulmasının ardından Tel Aviv'deki Rehineler Meydanı'nda bir araya geldi. Aileler, yakınlarının bırakılacak olmasını kutlarken, bir yandan da nöbete başladı.