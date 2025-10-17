İsrail'den bomba açıklama: Refah Kapısı pazar günü açılıyor!

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Akdeniz Diyalog Forumu'nda Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı hakkında konuştu. Sa'ar, "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu, Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) gücüyle ve Filistinlilerle koordine ediliyor" dedi.

SADECE SİVİLLER GEÇİŞ YAPACAK

Sa'ar, "Umarım açılır ve bunun için mümkün olan her şey yapılır" diyerek umudunu dile getirdi. Refah'ın sadece sivillerin geçişine açılacağı belirtilirken, insani yardımların Kerem Şalom ve diğer kapılardan devam edeceği vurgulandı.

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

İsrail ordusuna bağlı COGAT, Refah'ta siviller için hazırlıkların sürdüğünü, tarihin yakında netleşeceğini duyurdu. Açıklamada, yardımların Refah'tan değil, diğer sınır kapılarından gireceği belirtildi.