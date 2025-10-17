Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

İsrail'den bomba açıklama: Refah Kapısı pazar günü açılıyor!

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Napoli'de "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü siviller için açılacak" dedi; hazırlıklar tamamlanıyor, AB ve Filistinlilerle koordinasyon sürüyor. İşte detaylar...

İsrail'den bomba açıklama: Refah Kapısı pazar günü açılıyor!
Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Akdeniz Diyalog Forumu'nda ile arasındaki hakkında konuştu. Sa'ar, "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu, Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) gücüyle ve Filistinlilerle koordine ediliyor" dedi.

SADECE SİVİLLER GEÇİŞ YAPACAK

Sa'ar, "Umarım açılır ve bunun için mümkün olan her şey yapılır" diyerek umudunu dile getirdi. Refah'ın sadece sivillerin geçişine açılacağı belirtilirken, insani yardımların Kerem Şalom ve diğer kapılardan devam edeceği vurgulandı.

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

İsrail ordusuna bağlı COGAT, Refah'ta için hazırlıkların sürdüğünü, tarihin yakında netleşeceğini duyurdu. Açıklamada, yardımların Refah'tan değil, diğer sınır kapılarından gireceği belirtildi.

