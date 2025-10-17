Menü Kapat
18°
Ekonomi
Editor
 Ali Osman Polat

SPK'dan dev hamleler: Milyarlık cezalar, halka arz ve erişim engeli!

Sermaye Piyasası Kurulu, Ecogreen Enerji'nin halka arzına onay verdi, milyarlık sermaye artırımları ve borçlanmaları karara bağladı, 37,5 milyon TL ceza kesti.

SPK'dan dev hamleler: Milyarlık cezalar, halka arz ve erişim engeli!
(), Ecogreen Enerji Holding’in 10,4 liradan halka arzına yeşil ışık yaktı. Yatırımcılar, bu yeni fırsat için harekete geçti.

SPK’dan dev hamleler: Milyarlık cezalar, halka arz ve erişim engeli!

MİLYARLIK SERMAYE ARTIRIMLARI ONAYLANDI

Adese Gayrimenkul 4 milyar 32 milyon TL, Konya Kağıt 260 milyon TL bedelsiz alırken; Tera Yatırım Teknoloji 997 milyar 920 milyon TL, İş Girişim Sermayesi 800 milyon TL bedelli sermaye artırımı için onay aldı.

BORÇLANMA VE KİRA SERTİFİKASI KARARLARI

SPK, Alnus Yatırım ve Global Yatırım’a 2’şer milyar TL, Tera Yatırım Bankası’na 5 milyar TL, Nurol ve Pasha Yatırım Bankalarına sırasıyla 50 ve 25 milyon dolarlık tahvil-finansman bonosu borçlanmasına izin verdi. Osmanlı ve ZKB Varlık Kiralama’nın kira sertifikaları ile İntegral Yatırım’ın varlığa dayalı menkul kıymet ihracı da onaylandı.

37,5 MİLYON TL CEZA VE SUÇ DUYURUSU

SPK, 3 tüzel ve 10 gerçek kişiye toplam 37 milyon 585 bin 662 TL kesti. Ayrıca, 1 internet sitesi ve 23 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KRİPTO VE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM ENGELİ

Pınar Süt pay piyasasında usulsüz işlem yapan 1 kişiye 6 ay işlem yasağı getirildi. İzinsiz kripto varlık hizmeti sunan 5 internet sitesi ve 1 firmanın sosyal medya hesaplarına erişim engeli için hukuki süreç başlatıldı.

İlgili Haber
ETİKETLER
#borçlanma
#sermaye artırımı
#sermaye piyasası kurulu
#idari para cezası
#Spk
#Ecogreen Enerji Holding
#Kira Sertifikası
#Ekonomi
TGRT Haber
