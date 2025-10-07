Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak

SPK bültenleri, halka arz sürecindeki şirketlerle ilgili en güncel bilgileri yatırımcılarla buluşturuyor. Her hafta Perşembe günleri yayımlanan bülten, bu hafta da yatırımcıların gündeminde yerini aldı.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

SPK bülteninde en son yer alan halka arz duyurusu, DOF Robotik Sanayi AŞ’ye (DOFRB) aitti. DOFRB’nin halka arzı sonrasında yatırımcılar, yeni bir şirketin bültende bu hafta yer alıp almayacağını merak ediyor. Şu an için yeni bir halka arz duyurusu bulunmuyor.

Yatırımcılar, yeni halka arz olacak şirketlerin bültende duyurulup duyurulmayacağını öğrenmek için 9 Ekim Perşembe gününü bekliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun her hafta yayımladığı bültende halka arz başvurularına, onaylara ve diğer sermaye piyasası işlemlerine dair bilgiler yer alıyor. Ancak bu hafta için henüz resmi bir halka arz duyurusu yayımlanmadı.

SPK BÜLTEN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SPK’nın haftalık bültenleri genellikle Perşembe günleri yayımlanıyor. Örneğin, 2025 yılı bültenlerinden biri olan “2025/52” numaralı bülten 02 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcılarla paylaşılmıştı. Bu doğrultuda, yeni bültenin de 9 Ekim Perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

Bültenlerde yalnızca halka arz duyuruları değil, aynı zamanda sermaye artırımları, pay geri alımları ve çeşitli finansal işlemlerle ilgili kararlar da bulunuyor. SPK bültenleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Halka arz olmayı bekleyen şirketlerden bazıları şunlardır: