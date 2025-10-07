Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak

Bu hafta halka arz olacak şirketler merakla bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bülten, yatırımcıların merakla beklediği yeni halka arzları öğrenmelerini sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda bültende yer alan DOF Robotik Sanayi AŞ (DOFRB) halka arzının ardından gözler, bu hafta açıklanacak yeni şirketlere çevrildi.

Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak
bültenleri, sürecindeki şirketlerle ilgili en güncel bilgileri yatırımcılarla buluşturuyor. Her hafta Perşembe günleri yayımlanan bülten, bu hafta da yatırımcıların gündeminde yerini aldı.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

SPK bülteninde en son yer alan halka arz duyurusu, DOF Robotik Sanayi AŞ’ye (DOFRB) aitti. DOFRB’nin halka arzı sonrasında yatırımcılar, yeni bir şirketin bültende bu hafta yer alıp almayacağını merak ediyor. Şu an için yeni bir halka arz duyurusu bulunmuyor.

Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak

Yatırımcılar, yeni halka arz olacak şirketlerin bültende duyurulup duyurulmayacağını öğrenmek için 9 Ekim Perşembe gününü bekliyor. ’nun her hafta yayımladığı bültende halka arz başvurularına, onaylara ve diğer sermaye piyasası işlemlerine dair bilgiler yer alıyor. Ancak bu hafta için henüz resmi bir halka arz duyurusu yayımlanmadı.

Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak

SPK BÜLTEN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SPK’nın haftalık bültenleri genellikle Perşembe günleri yayımlanıyor. Örneğin, 2025 yılı bültenlerinden biri olan “2025/52” numaralı bülten 02 Ekim 2025 Perşembe günü yatırımcılarla paylaşılmıştı. Bu doğrultuda, yeni bültenin de 9 Ekim Perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak

Bültenlerde yalnızca halka arz duyuruları değil, aynı zamanda sermaye artırımları, pay geri alımları ve çeşitli finansal işlemlerle ilgili kararlar da bulunuyor. SPK bültenleri, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu hafta halka arz olacak şirket var mı? SPK bülteninde yayımlanacak

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Halka arz olmayı bekleyen şirketlerden bazıları şunlardır:

  • Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş..
  • Taksim Holding A.Ş.
  • Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.
  • İdç Liman İşletmeleri A.Ş.
  • Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
  • Naturel Holding A.Ş.
  • Evofone Teknoloji A.Ş.
  • Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
  • Biosys Biyomedikal Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
  • Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
  • Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.
  • Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
  • Demes Kablo San. ve Tic. A.Ş.
  • Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  • Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
  • Adra Holding A.Ş.
  • Proline Pvc Plastik A.Ş.
  • Re Pie Yatırım Holding A.Ş.
  • Başakkent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  • Kuzuoğlu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
  • Panda Alüminyum A.Ş.
  • (Tredaş) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
  • Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
  • İz Baskı San. ve Tic. A.Ş.
  • Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  • Sanat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
  • Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.
  • Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm San. ve Tic. A.Ş.
  • Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş.
  • Beyoğlu Çikolata Sanayi Tic. A.Ş.
