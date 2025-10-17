Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton'a 18 suçlama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 03:12
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 03:12

Başkanı ’ın ilk başkanlığı döneminde 2018'in nisan ayında olarak görevine getirilen ve 520 gün görevde kaldıktan sonra Trump'la yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle görevden alınan John Bolton hakkında 18 suçtan iddianame hazırlandı.

CNN'in ismi paylaşılmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Maryland eyaletinde federal büyük jüri, daha önce Federal Soruşturma Bürosu () tarafından evi aranan Bolton hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Bolton'a "gizli bilgileri yasa dışı muhafaza etme ve paylaşma" gerekçesiyle 18 suçlama yöneltildi.

Bolton'ın, Greenbelt bölgesinde federal yetkililerine "teslim olması" bekleniyor.

Trump'ın önceki başkanlık döneminde Danışmanlığını yapan Bolton'ın, o dönem gizli bilgileri e-posta aracılığıyla eşi ve kızıyla paylaştığı belirtiliyor.

FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın Maryland'deki konutunda 22 Ağustos'ta arama yapmıştı.

Yetkililer, Bolton'ın herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtmişti.

Daha sonra FBI'ın, Bolton'ın konutunda yaptığı aramada telefonlar ile bilgisayar ekipmanlarına ve bazı belgelere el koyduğu ortaya çıkmıştı.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

ETİKETLER
#donald trump
#donald trump
#abd
#suç
#mahkeme
#fbı
#fbı
#ulusal güvenlik
#Ulusal Güvenlik Danışmanı
#John Bolton
#Gizli Bilgiler
#Suç İşlemesi
#John Bolton
#Gizli Bilgi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.