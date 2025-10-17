Menü Kapat
18°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, Filistinli müzisyenlerin konseri ve Türkan Şoray’a verilen onur ödülüyle Afyonkarahisar’da unutulmaz anlara sahne oldu.

Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 03:34
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 03:34

Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi’nin düzenlediği 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, 17 Ekim 2025’te Korel Otel’de sona erdi. Kapanış töreninde Filistinli müzisyenler Fares Anbar, Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhoun’un konseri, Gazze’ye destek mesajıyla yankılandı.

Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!

TÜRKAN ŞORAY’A ANLAMLI ÖDÜL

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşilçam efsanesi ’a “Türk Sineması Onur Ödülü”nü takdim etti. Şoray’a, 1970-1985 yıllarında kullanılan antika bir fotoğraf makinesi hediye edildi. Şoray, 1973’te Afyonkarahisar’da çekilen Açlık filmini anımsatarak, “Bu plaket benim için çok kıymetli” dedi.

Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!

189 ÜLKEDEN 2 BİN BAŞVURU

189 ülkeden 2 binin üzerinde kısa filmin katıldığı festivalde 24 eser finale kaldı. Yönetmen Mert Erez’in Rehber filmi birinciliği, İranlı Sahra Asadollahi’nin Blur filmi ikinciliği, Kemal Akçay’ın Babamın Arkadaşı filmi üçüncülüğü kazandı. “Büyük Taarruz Özel Ödülü” ise İremnur Güler’in Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar belgeseline gitti.

Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!

“FESTİVAL COŞKUSU ARTIYOR”

Vali Yiğitbaşı, “Festivalin coşkusu her yıl katlanıyor. Yeşilçam ustalarını gençlerle buluşturmak mutluluk verici. Gazze için farkındalığı artırmak istedik” dedi. Festival Direktörü Sevda Dursun, Vali’ye plaket takdim ederken, il protokolü Filistinli müzisyenlere ve jüriye ödüller sundu.

