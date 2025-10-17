Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi’nin düzenlediği Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, 17 Ekim 2025’te Korel Otel’de sona erdi. Kapanış töreninde Filistinli müzisyenler Fares Anbar, Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhoun’un konseri, Gazze’ye destek mesajıyla yankılandı.

TÜRKAN ŞORAY’A ANLAMLI ÖDÜL

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray’a “Türk Sineması Onur Ödülü”nü takdim etti. Şoray’a, 1970-1985 yıllarında kullanılan antika bir fotoğraf makinesi hediye edildi. Şoray, 1973’te Afyonkarahisar’da çekilen Açlık filmini anımsatarak, “Bu plaket benim için çok kıymetli” dedi.

189 ÜLKEDEN 2 BİN BAŞVURU

189 ülkeden 2 binin üzerinde kısa filmin katıldığı festivalde 24 eser finale kaldı. Yönetmen Mert Erez’in Rehber filmi birinciliği, İranlı Sahra Asadollahi’nin Blur filmi ikinciliği, Kemal Akçay’ın Babamın Arkadaşı filmi üçüncülüğü kazandı. “Büyük Taarruz Özel Ödülü” ise İremnur Güler’in Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar belgeseline gitti.

“FESTİVAL COŞKUSU ARTIYOR”

Vali Yiğitbaşı, “Festivalin coşkusu her yıl katlanıyor. Yeşilçam ustalarını gençlerle buluşturmak mutluluk verici. Gazze için farkındalığı artırmak istedik” dedi. Festival Direktörü Sevda Dursun, Vali’ye plaket takdim ederken, il protokolü Filistinli müzisyenlere ve jüriye ödüller sundu.