27 - 28 Eylül sinemadaki filmler vizyon listesi! Sinema bileti 80 TL festivali başlıyor

80 ilde sinema bileti 80 TL olarak satışa sunulacak. Binlerce kişinin heyecanla beklediği sinema festivali kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde biletler uygun fiyatla satılacak. Bu sayede birçok kişnin sinemada film seyretmesi amaçlanıyor.

27-28 EYLÜL SİNEMA FİLMLERİ: VİZYONDAKİ FİLMLER 2025

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan açıklamaya göre 2 gün boyunca sinema biletleri 80 TL olarak satışa çıkacak. 27-28 Eylül aralığında vizyonda olan filmleri şöyle:

Ballerina – 26.09.2025

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 – 26.09.2025

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 – 26.09.2025

Gabby'nin Hayal Evi: Film – 26.09.2025

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip – 26.09.2025

Arif V 216 – 26.09.2025

Eltilerin Savaşı – 26.09.2025

Kardeş Takımı 2 – 26.09.2025

Oflu Hoca 5 – 26.09.2025

Rafadan Tayfa: Kapadokya – 26.09.2025

Siccin 8 – 26.09.2025

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz – 26.09.2025

2025 VALORANT Champions Tour Finaller – 05.10.2025

Gündüz Apollon Gece Athena – 26.09.2025

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları – 26.09.2025

Kamos – 26.09.2025

Sevince – 26.09.2025

Tafiti: Çölde Macera – 26.09.2025

27 EYLÜL SİNEMA VİZYONDAKİ FİLMLER

80 ilde yaklaşık 1500 salonda uygulanacak olan sinema bileti 80 TL uygulaması için bekleyiş devam ediyor. 27 Eylül ile 28 Eylül tarihinde geçerli olacak olan kampanya döneminde vizyonda olan filmler arasında Ballerina, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2, Gabby'nin Hayal Evi: Film, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Arif V 216, Eltilerin Savaşı, Kardeş Takımı 2, Oflu Hoca 5, Rafadan Tayfa: Kapadokya, Siccin 8, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 2025 VALORANT Champions Tour Finaller, Gündüz Apollon Gece Athena, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Kamos, Sevince, Tafiti: Çölde Macera yer alıyor.