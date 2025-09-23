27 - 28 Eylül sinemadaki filmler vizyon listesi! Sinema bileti 80 TL festivali başlıyor

80 ilde sinema bileti 80 TL olarak satışa sunulacak. Binlerce kişinin heyecanla beklediği sinema festivali kapsamında 27-28 Eylül tarihlerinde biletler uygun fiyatla satılacak. Bu sayede birçok kişnin sinemada film seyretmesi amaçlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan açıklamaya göre 2 gün boyunca sinema biletleri 80 TL olarak satışa çıkacak. 27-28 Eylül aralığında vizyonda olan filmleri şöyle:
80 ilde yaklaşık 1500 salonda uygulanacak olan sinema bileti 80 TL uygulaması için bekleyiş devam ediyor. 27 Eylül ile 28 Eylül tarihinde geçerli olacak olan kampanya döneminde vizyonda olan filmler arasında Ballerina, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1, Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2, Gabby'nin Hayal Evi: Film, Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip, Arif V 216, Eltilerin Savaşı, Kardeş Takımı 2, Oflu Hoca 5, Rafadan Tayfa: Kapadokya, Siccin 8, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz, 2025 VALORANT Champions Tour Finaller, Gündüz Apollon Gece Athena, Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Kamos, Sevince, Tafiti: Çölde Macera yer alıyor.