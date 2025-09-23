Sinema festivali hangi illerde, hangi filmler var 2025? Sinema bileti 80 TL olacak

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıklanırken sinema bileti 80 TL kampanyası hangi illerde ve salonlarda geçerli olacak merak ediliyor.

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ İLLERDE, HANGİ FİLMLER VAR 2025?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izlenebileceğini paylaştı. Güven, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 gün boyunca 80 şehirde, 1500 sinema salonunda filmlerin biletinin 80 TL olacağını açıkladı. Sinema biletinin 80 TL olacağı salonlar duyurulmazken 80 ilde sinema biletleri 2 gün boyunda 80 TL olacak. Katılımcı olan sinema salonlarının listesi henüz açıklanmazken önümüzdeki günlerde listesinin duyurulması bekleniyor.

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ GÜNLER GEÇERLİ?

SİNEMA BİLETİ 80 TL NE ZAMAN 2025?

