Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sinema festivali hangi illerde, hangi filmler var 2025? Sinema bileti 80 TL olacak

Sinema festivali kapsamında 2 gün boyunca sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulacak. Sinema festivali hangi illerde ve salonlarda var belli olurken izlenebilecek olan filmler listesi de dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, detayları paylaştı.

Sinema festivali hangi illerde, hangi filmler var 2025? Sinema bileti 80 TL olacak
23.09.2025
saat ikonu 11:27
23.09.2025
saat ikonu 11:27

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıklanırken sinema bileti 80 TL kampanyası hangi illerde ve salonlarda geçerli olacak merak ediliyor.

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ İLLERDE, HANGİ FİLMLER VAR 2025?

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izlenebileceğini paylaştı. Güven, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 gün boyunca 80 şehirde, 1500 sinema salonunda filmlerin biletinin 80 TL olacağını açıkladı. Sinema biletinin 80 TL olacağı salonlar duyurulmazken 80 ilde sinema biletleri 2 gün boyunda 80 TL olacak. Katılımcı olan sinema salonlarının listesi henüz açıklanmazken önümüzdeki günlerde listesinin duyurulması bekleniyor.

Sinema festivali hangi illerde, hangi filmler var 2025? Sinema bileti 80 TL olacak

SİNEMA FESTİVALİ HANGİ GÜNLER GEÇERLİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan açıklamaya göre 27-28 Eylül tarihlerinde 80 şehirde sinema biletleri 80 TL'den satışa sunulacak. Vatandaşlar 2 gün boyunca 80 TL'den bilet satın alarak tüm filmleri seyredebilecek. Amaç sinema salonlarına ilgiyi artırmak olurken sinema kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor. İki gün boyunca vatandaşlar uygun fiyata bilet satın alarak çeşitli filmleri beyaz perdeden izleyebilecek.

Sinema festivali hangi illerde, hangi filmler var 2025? Sinema bileti 80 TL olacak

SİNEMA BİLETİ 80 TL NE ZAMAN 2025?

Sinema biletlerinin 80 TL olacağı festivalin tarihi duyuruldu. 80 ilde vatandaşlar 27-28 Eylül tarihlerinde biletlerini 80 TL'den satın alarak tüm filmleri seyredebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan açıklamaya göre bilet kampanyası 27 Eylül ile 28 Eylül tarihlerinde geçerli olacak.

Sinema tutkunlarına müjde! 80 şehirde birden başlıyor: Biletler sadece 80 lira
