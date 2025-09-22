Menü Kapat
 | Banu İriç

Sinema tutkunlarına müjde! 80 şehirde birden başlıyor: Biletler sadece 80 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Sinema Festivali 1500 salonda birden başlıyor. Beyaz perdede 2 gün boyunca tüm biletler 80 lira olacak.

Sinema tutkunlarına müjde! 80 şehirde birden başlıyor: Biletler sadece 80 lira
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 01:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 01:11

Sinema Genel Müdürü , 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini açıkladı.

Sinema tutkunlarına müjde! 80 şehirde birden başlıyor: Biletler sadece 80 lira

Birol Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından desteklenen 27-28 Eylül'de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca 80 şehir, yaklaşık 1500 sinema salonda tüm biletlerinin 80 lira olacağını bildirdi.

Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

