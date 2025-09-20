Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan filmden ilk teaser geldi

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile son dönemin dikkat çeken ismi Feyyaz Yiğit’i başrolde buluşturan ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filminden ilk teaser yayınlandı. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği film, 14 Kasım’da vizyona girecek.

FEYYAZ YİĞİT VE HALUK BİLGİNER YENİ PROJE

Senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı film şimdiden merak konusu oldu.

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’e; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan filmden paylaşılan ilk teaserda geldi. Haluk Bilginer’in oynadığı Refik ile Yiğit’in oynadığı Ferruh karakterleri aynanın karşısında görülüyor. İkilinin arasındaki eğlenceli ve sıcak diyaloglar, izleyiciye hem bol kahkahalı hem de duygusal bir dostluk hikayesinin ipuçlarını veriyor.