Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan filmden ilk teaser geldi

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filminden ilk teaser paylaşıldı. Eğlenceli tanıtıma yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan filmden ilk teaser geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 16:47

Usta oyuncu ile son dönemin dikkat çeken ismi ’i başrolde buluşturan ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ filminden ilk teaser yayınlandı. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği film, 14 Kasım’da vizyona girecek.

FEYYAZ YİĞİT VE HALUK BİLGİNER YENİ PROJE

Senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı film şimdiden merak konusu oldu.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan filmden ilk teaser geldi

Oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’e; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'i buluşturan filmden ilk teaser geldi

Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan filmden paylaşılan ilk teaserda geldi. Haluk Bilginer’in oynadığı Refik ile Yiğit’in oynadığı Ferruh karakterleri aynanın karşısında görülüyor. İkilinin arasındaki eğlenceli ve sıcak diyaloglar, izleyiciye hem bol kahkahalı hem de duygusal bir dostluk hikayesinin ipuçlarını veriyor.

ETİKETLER
#Feyyaz Yiğit
#dram
#komedi
#haluk bilginer
#Yeni Film
#Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
#Mert Baykal
#Türk Filmleri
#Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
#Mert Baykal
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.