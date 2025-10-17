İBB 2025 burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan öğrenim desteğinde başvuru süreci sona yaklaştı.

Çok sayıda öğrencinin başvurduğu İBB burs projesinde gözler artık sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

İBB’den yapılan bilgilendirmeye göre; 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 17 Ekim Cuma gününe kadar tamamlandı.

Henüz İBB tarafından 2025-2026 dönemi burs sonuçlarının kesin açıklanma zamanı paylaşılmadı.

Ancak geçen yıl 26 Eylül ile 1 Kasım 2024 arasında alınan başvurular, 31 Aralık 2024 tarihinde erişime sunulmuştu.

Bu yıl da İBB burs sonuçlarının Aralık ayının ortalarında duyurulması öngörülüyor.

Resmî sonuçlar açıklandığında Genç Üniversiteli burs sisteminin resmi web sitesi olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin mobil uygulaması aracılığıyla yayımlanacak.