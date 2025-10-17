Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

İBB 2025 burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

İBB burs sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. İBB, Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında 20 bin TL tutarında destek, 100 bin öğrenciye aktarılıyor. Binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği İBB burs sonuçlarının açıklanma tarihi merak konusu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB 2025 burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 00:56
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 00:56

tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan öğrenim desteğinde başvuru süreci sona yaklaştı.

Çok sayıda öğrencinin başvurduğu İBB burs projesinde gözler artık sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

İBB 2025 burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

İBB’den yapılan bilgilendirmeye göre; 23 Eylül 2025 tarihinde başlayan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 17 Ekim Cuma gününe kadar tamamlandı.

Henüz İBB tarafından 2025-2026 dönemi burs sonuçlarının kesin açıklanma zamanı paylaşılmadı.

İBB 2025 burs sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Ancak geçen yıl 26 Eylül ile 1 Kasım 2024 arasında alınan başvurular, 31 Aralık 2024 tarihinde erişime sunulmuştu.

Bu yıl da İBB burs sonuçlarının Aralık ayının ortalarında duyurulması öngörülüyor.

Resmî sonuçlar açıklandığında Genç Üniversiteli burs sisteminin resmi web sitesi olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin mobil uygulaması aracılığıyla yayımlanacak.

ETİKETLER
#istanbul büyükşehir belediyesi
#üniversite öğrencileri
#burs sonuçları
#İbb Burs
#Öğrenim Desteği
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.