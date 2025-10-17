Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Ecogreen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu, 2025-54 numaralı haftalık raporunda Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arz başvurusunu kabul etti.

17.10.2025
17.10.2025
saat ikonu 00:30

Ecogreen Enerji detayları! Sermaye Piyasası Kurulu () tarafından yayımlanan 2025-54 numaralı bültende Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına izin verildi.

Şirket, ilk kez hisselerini yatırımcılara arz etmeye hazırlanıyor.

SPK raporunda yer alan bilgilere göre, Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 10,40 TL sabit değerle satışa çıkarılacak.

Şirketin halka arz hacmi 1,1 milyar TL olarak belirlenecek.

Ecogreen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?

Halka arzda fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

Halka arz süreci kapsamında Ecogreen Enerji'nin mevcut 430 milyon TL olan sermayesi nakit olarak 110 milyon TL artırılacak.

Böylece şirketin sermayesi 540 milyon TL’ye ulaşacak.

Ecogreen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?

ECOGREEN ENERJİ NE YAPIYOR?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., sektöründe faaliyet gösteren bir üretim kuruluşudur.

Türkiye genelinde güneş, biyogaz ve biyokütle temelli santralleriyle elektrik sağlıyor.

Şirket, 9 ayrı bölgede kurulu enerji santralleriyle 431 milyon kWh temiz enerji üretimi gerçekleştiriyor.

#halka arz
#güneş enerjisi
#yenilenebilir enerji
#Spk
#Ecogreen Enerji
#Biyogaz
#Biyokütle
#Aktüel
