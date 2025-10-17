Ecogreen Enerji halka arz fiyatı ne kadar?

Ecogreen Enerji halka arz detayları! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan 2025-54 numaralı bültende Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzına izin verildi.

Şirket, ilk kez hisselerini yatırımcılara arz etmeye hazırlanıyor.

SPK raporunda yer alan bilgilere göre, Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 10,40 TL sabit değerle satışa çıkarılacak.

Şirketin halka arz hacmi 1,1 milyar TL olarak belirlenecek.

Halka arzda fazla talep gelmesi durumunda ek pay satışı yapılmayacak.

Halka arz süreci kapsamında Ecogreen Enerji'nin mevcut 430 milyon TL olan sermayesi nakit olarak 110 milyon TL artırılacak.

Böylece şirketin sermayesi 540 milyon TL’ye ulaşacak.

ECOGREEN ENERJİ NE YAPIYOR?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir üretim kuruluşudur.

Türkiye genelinde güneş, biyogaz ve biyokütle temelli santralleriyle elektrik sağlıyor.

Şirket, 9 ayrı bölgede kurulu enerji santralleriyle 431 milyon kWh temiz enerji üretimi gerçekleştiriyor.