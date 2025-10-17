Sevgiliye yapılan 'İyi ki doğdun' jesti pahalıya patladı! Trafik polisleri cezayı kesti

Adana'da sevgilisine özel "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı ışıklı çiçek yerleştirdiği çekicisiyle trafikte seyreden sürücüye ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda seyir halindeki çekiciyi fark etti. Yapılan kontrollerde aracın sürücüsü E.Ç.'nin (24), hem aykırı ışık donanımı kullandığı hem de yüksek sesle müzik açtığı ve amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine göre toplam 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi. Çekici, amaç dışı kullanım nedeniyle 15 gün trafikten men edildi.