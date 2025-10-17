İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Esas no: 2013/142

Karar no: 2025/138



Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Gürel Ilgın, Ayşe, Kamile Kaya, Kaniye Kaya, Kaya, gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.



Mahkememiz gerekçeli kararı ile;



"1-Ahmet Acar mirasçılarının davasının KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE, Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE, asli müdahillerin davasının REDDİNE,



2-İstanbul ili İkitelli 66 parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağındaki tespit gibi tapuya tesciline,



3-İstanbul ili İkitelli 68 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile taşınmazın İstanbul Kadastro Mahkemesinin 2024/287 Esas-2024/299 Karar sayılı mirasçılık belgesindeki Ahmet Acar mirasçıları adına tespit ve tapuya tesciline,"



Tebliğden itibaren 15 günlük süre içeresinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, verilen dilekçeler ile karar temyiz edilmiştir. Gerekçeli karar ve temyiz dilekçelerinin sinin yukarıda ismi geçen şahıslara ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 14/10/2025