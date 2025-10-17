Menü Kapat
MARMARA 5 NOLU L TİPİ KAP. CEZ. İN. KURUMU İŞYURDU MÜD.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 00:00
İLAN

MARMARA 5 NOLU L TİPİ KAPALI CİK İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

57 TEL % 100 PAMUKLU NEVRESİM KUMAŞI


MARMARA 5 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KUR.İŞ YUR.MÜD. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
57 TEL % 100 PAMUKLU NEVRESİM KUMAŞI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2025/1776571
1-İdarenin
a) Adı : MARMARA 5 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KUR.İŞ YUR.MÜD. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
b) Adresi : Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02127260038 - 02127260029
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 57 TEL % 100 PAMUKLU NEVRESİM KUMAŞI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 57 TEL % 100 PAMUKLU 50.000 METRE NEVRESİM KUMAŞI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü X-Ray Cihazı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup Yüklenici , İdarenin siparişine göre tek seferde teslim edecektir. Yüklenici , İdarenin sipariş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mal teslimini yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.11.2025 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02314102
