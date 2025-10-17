Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BYD'den tarihinin en büyük geri çağırması: 115 binden fazla araç risk altında

BYD, tasarım ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle 115 binden fazla Tang serisi ve Yuan Pro aracını kapsayan, en kapsamlı geri çağırma operasyonunu başlattığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 10:58

Çinli devi BYD, tasarım kusurları ve kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle tarihinin en büyük operasyonunu başlatıyor. Şirket, 2015 ile 2022 yılları arasında üretilen 115 binden fazla Tang serisi ve Yuan Pro modelini kapsayan bir planı Çinli yetkililere sundu.

BYD'den tarihinin en büyük geri çağırması: 115 binden fazla araç risk altında

TASARIM VE BATARYA KAYNAKLI GÜVENLİK RİSKLERİ

Hata, 2015-2017 yılları arasında üretilen 44 bin 535 adet Tang serisi araçta görüldü. Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne yapılan bildirimde, araçlardaki bazı bileşen tasarım kusurlarının anormal işlevlere yol açabileceği belirtildi.

'nin geri çağırma kararı, batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle 71 bin 248 adet Yuan Pro elektrikli aracı da içeriyor. Söz konusu elektrikli araçlar, Şubat 2021 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında üretilmişti.

BYD'den tarihinin en büyük geri çağırması: 115 binden fazla araç risk altında

Son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen BYD, ocak ayında da yangın riski taşıyan 6 bin 843 adet Fangchengbao Bao 5 plug-in hibrit SUV'u geri çağırmıştı. Şirket, bundan önce de direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatası nedeniyle yangın riski oluşturan yaklaşık 97 bin Dolphin ve Yuan Plus elektrikli aracı Eylül 2024'te geri çağırmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BMW, Real Madrid oyuncularına otomobil hediye etti! Arda Güler yeni arabasıyla poz verdi
Araç kredisinde rakamlar değişti: 400 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu!
ETİKETLER
#Otomobil
#byd
#geri çağırma
#batarya
#Güvenlik Riski
#Tasarım Kusuru
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.