BYD'den tarihinin en büyük geri çağırması: 115 binden fazla araç risk altında

Çinli otomobil devi BYD, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle tarihinin en büyük geri çağırma operasyonunu başlatıyor. Şirket, 2015 ile 2022 yılları arasında üretilen 115 binden fazla Tang serisi ve Yuan Pro modelini kapsayan bir planı Çinli yetkililere sundu.

TASARIM VE BATARYA KAYNAKLI GÜVENLİK RİSKLERİ

Hata, 2015-2017 yılları arasında üretilen 44 bin 535 adet Tang serisi araçta görüldü. Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'ne yapılan bildirimde, araçlardaki bazı bileşen tasarım kusurlarının anormal işlevlere yol açabileceği belirtildi.

BYD'nin geri çağırma kararı, batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle 71 bin 248 adet Yuan Pro elektrikli aracı da içeriyor. Söz konusu elektrikli araçlar, Şubat 2021 ile Ağustos 2022 tarihleri arasında üretilmişti.

Son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen BYD, ocak ayında da yangın riski taşıyan 6 bin 843 adet Fangchengbao Bao 5 plug-in hibrit SUV'u geri çağırmıştı. Şirket, bundan önce de direksiyon kontrol ünitesindeki üretim hatası nedeniyle yangın riski oluşturan yaklaşık 97 bin Dolphin ve Yuan Plus elektrikli aracı Eylül 2024'te geri çağırmıştı.