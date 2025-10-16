BMW, Real Madrid oyuncularına otomobil hediye etti! Arda Güler yeni arabasıyla poz verdi

Real Madrid tesislerinde düzenlenen etkinlikte futbolcular, yeni araçlarının anahtarlarını teslim aldı.

ARDA GÜLER'İN TERCİHİ İ7

Arda Güler’in tercihi, markanın en çok ilgi gören modellerinden biri olan BMW i7 oldu. Elektrikli Sedan segmentinde öne çıkan bu model, hem çevreci özellikleri hem de yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

2022 YILIDAN İTİBAREN

BMW ile Real Madrid arasındaki iş birliği 2022 yılından bu yana devam ediyor. Marka, takımın sürdürülebilirlik vizyonuna katkı sağlamak amacıyla oyunculara tamamen elektrikli modeller sunuyor.

Futbolcular, araçları teslim aldıktan sonra yeni otomobilleriyle poz verirken, Arda Güler’in mutluluğu da objektiflere yansıdı.