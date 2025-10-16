Yapay zekâ balonu değil, 8 trilyon dolarlık fırsat!

Wall Street’in önde gelen üç devi, yapay zekâ (AI) yatırım dalgasının sanıldığı gibi bir balon olmadığını savunuyor. Goldman Sachs, JPMorgan ve Wedbush analistlerine göre, AI yatırımlarındaki artış “sağlıklı ve kalıcı” bir büyümenin habercisi.

Goldman Sachs ekonomistleri Joseph Briggs ve ekibinin hazırladığı “The AI Spending Boom Is Not Too Big” başlıklı raporda, “Beklenen yatırım seviyeleri sürdürülebilir. Üstelik yapay zekânın verimlilik artışı, yapılan harcamaların çok ötesine geçecek,” ifadeleri yer aldı.

Briggs ve arkadaşları, ABD ekonomisi için yapay zekânın yaratacağı üretkenlik artışının bugünkü değerle 8 trilyon dolarlık bir fırsat sunduğunu söylüyor. Tahminlere göre bu kazanç, 5 ila 19 trilyon dolar arasında değişebilir.

YATIRIMLAR HIZ KESMİYOR

JPMorgan analisti Samik Chatterjee’ye göre, yapay zekâ altyapısına yapılan sermaye harcamaları (capex) hızla büyüyor. Chatterjee, “AI devleri” olarak bilinen büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarını bu yıl %60, gelecek yıl ise %30 artırmasını beklediklerini belirtiyor.

Bu da yalnızca 2025’te, veri merkezleri için yapılacak harcamalarda 100 milyar doların üzerinde bir artış anlamına geliyor. Goldman Sachs’ın tahminine göre, sadece Google, Amazon, Microsoft ve Meta’nın bu yılki toplam AI yatırımı 300 milyar dolar seviyesinde olacak.

“TALEP ARZI 10’A KATLADI”

Wedbush’un ünlü analisti Daniel Ives ise işin sahadaki nabzını tuttu. Asya’ya gidip Nvidia’nın yeni nesil çiplerine olan ilgiyi yerinde gözlemleyen Ives, tabloyu şöyle özetliyor:

“Kurumsal şirketlerin Nvidia’nın yeni GPU’larına olan talebi, arzın neredeyse 10 katı. Bu inanılmaz bir oran. Yapay zekâ devriminin henüz çok başındayız.”

Ives’e göre bu süreç, “dördüncü sanayi devrimi”nin fitilini ateşlemiş durumda: “Daha yüzeyini bile kazımadık.”

Yatırımcılar da bu görüşe katılıyor gibi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri güne %0,55 artıda başladı; endeks yıl başından bu yana %18 yükselmiş durumda.

Girişim sermayesi şirketi General Catalyst CEO’su Hemant Taneja da tartışmayı farklı bir yerden ele alıyor. Financial Times’a konuşan Taneja, “Elbette bir balon var. Ama balonlar kötülük değil; sermaye ve yeteneği yeni bir trende hizalar. Bu süreçte biraz yıkım olur ama sonunda dünyayı değiştiren kalıcı işler doğar,” diyor.

FT’nin verilerine göre, girişim fonları bu yıl AI girişimlerine 161 milyar dolar aktardı. OpenAI ve Anthropic gibi 10 büyük şirketin toplam değeri ise artık 1 trilyon dolara ulaştı. Henüz hiçbiri kâr etmiş değil ama Wall Street’in beklentisi net: Yapay zekâ balonu değil, dev bir fırsat.