Peru'da sokaklar karıştı, hükümet karşıtı gösterilerde can kaybı var, çok sayıda kişi de yaralandı

Peru'da sokaklar karıştı. Lima şehri ve çevresindeki şehirlerde hükümeti protesto etmek isteyen sendika işçileri ve gençler sokaklara döküldü. Yetkililerin ülkede giderek kötüleşen suçla mücadele krizini çözememesini protesto edildi.

Gösterilerde Peru Kongresi’nin geçtiğimiz hafta "ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden aldığı Devlet Başkanı Dima Boluarte'nın yerine gelen yeni Peru Devlet Başkanı Jose Jeri’nin istifasının yanı sıra yeni reformlar ve kamuoyuna karşı hesap verebilirlik talep edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 102 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, bazı göstericilerin gece saatlerinde Peru Kongresi yerleşkesi yakınlarındaki güvenlik barikatlarını yıkmayı denediğini, kalabalıktaki diğer göstericilerin ise güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattığını belirtti. Polis, şiddet eylemlerine göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Peru Ombudsmanlığı tarafından yapılan açıklamada, olaylarda 24’ü sivil, 78’i polis 102 kişinin yaralandığı aktarıldı. Peru Devlet Başkanı Jeri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterilerde 32 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine başsağlığı diledi. Peru Devlet Başkanı, can kaybına ilişkin incelemelerin yürütüldüğünü aktardı.

''SUÇ ÖRGÜTLERİNE SAVAŞ İLAN EDECEĞİZ''

Devlet Başkanı Jeri ayrıca, barışçıl göstericilerin "kaos ortamı oluşturmayı" planlayan kişilerce suiistimal edildiğini belirterek, "Halkın devletin yıllardır süregelen dikkatsizliği nedeniyle yüzüne vurduğu bu tepki bir haktır. Ancak küçük bir grubun şiddeti çözüm olarak kullanma girişimlerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jeri, protestoların etkisinin azaltılması için organize suç örgütlerine "savaş ilan edileceğini" söyledi.