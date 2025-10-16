Muadil ilacı verdi diye kafasını yardı! Dehşete düşüren kavga anı kamerada

Mersin'de bir hasta yakını reçetedeki ilacın muadilini veren eczane çalışanına sopayla saldırdı. Saldırıda kafası yarılan eczane çalışanının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki Meryem Eczanesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, İsmail T. adlı şahıs yaklaşık 1.5 ay önce babasına verilen ilacın, reçetede yazılan değil de muadili olduğunu belirterek eczacı kalfası Arif Fidan ile tartıştı. Tartışmanın ardından eczaneden ayrılan şahıs, bu sabah tekrar gelerek yanında getirdiği sopayla Fidan'a saldırdı.

Sopayı kalfanın başına vurarak yaralayan şahıs, ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran Fidan'ın üzerine yürüdü. Saldırgan elindeki bıçağı açmaya çalışırken, eczacı kalfası da karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredekilerin içeriye girmesiyle kavga aralanırken, şikayet üzerine saldırgan gözaltına alındı.