Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel benzin, motorin LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

İŞTE GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.18 TL

Motorin: 53.27 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.00 TL

Motorin: 53.13 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 53.03 TL

Motorin: 54.29 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 53.35 TL

Motorin: 54.61 TL

LPG: 27.53 TL