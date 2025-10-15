Akaryakıta indirim geliyor! İşte güncel benzin, motorin LPG fiyatları

Kategoriler
İstanbul
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da benzinin 51.18 liraya, Ankara'da 52.03 liraya, İzmir'de 52.35 liraya düşmesi bekleniyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 52.18 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 52.00 TL
Motorin: 53.13 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 53.03 TL
Motorin: 54.29 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 53.35 TL
Motorin: 54.61 TL
LPG: 27.53 TL