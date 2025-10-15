İşini kaybedenler dikkat! İsa Karakaş net oran verdi: İşsizlik maaşına zam geliyor

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi olmuş. Bu da işsizlik oranında 0,4 puan artış anlamına geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, işsizlik maaşının yeni yılda ne kadar olacağına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Ekonomik daralmayla birlikte yılbaşına bir ay kadar zaman kala yeni yılda işsizlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor.

"Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında “işsizlik maaşı” olarak bilinen işsizlik ödeneği verilmektedir" diyen Karakaş, günlük işsizlik ödeneğinin, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplandığını söyledi.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Karakaş aynı zamanda işsizlik ödeneğinin nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemediğini belirtti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ EN FAZLA NE KADAR OLABİLİR?

Karakaş "Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsizin ödeneğe esas kazançları ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek olan 20.646,49 TL tutarında ödenek verilmektedir" dedi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR ARTACAK?

İşsizlik ödeneğinin taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişeceğini ifade eden Karakaş, en az %25 en fazla %30 oranında bir artışın işsizlik maaşına yansıyabileceğini söyleyerek net oran verdi.