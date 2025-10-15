Denizli'de feci kaza! Kamyon işçi servisine çarptı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda; tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde beklemeye başladı.
O sırada arkadan gelen H.K. idaresindeki bir kamyon, servis aracına çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı'nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı'nın (70) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyon şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.