Binlerce vatandaşı dolandırıp servet yapmışlar! Vurgunun boyutu şoke etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 9 ilde yapılan operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya 9 il merkezli nitelikli ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonda yakalanan 61 şüpheliden 27'si tutuklandı, 17'si ise dli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 200 Milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Binlerce vatandaşı dolandırıp servet yapmışlar! Vurgunun boyutu şoke etti

9 İLDE 10 GÜN SÜREN OPERASYONLAR

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Jandarmamız hesaplarında 200 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı.

9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 27 şüpheli tutuklandı.
17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri,
Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

