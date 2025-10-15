Manisa'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen korkunç kaza yaşlı çiftin sonu oldu. Kaza dün saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATIP HURDAYA DÖNDÜ

Kula istikametinden Alaşehir yönüne doğru ilerlemekte olan Mehmet Fırat (69) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü.

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat’ı (76) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Mükrime Fırat’ın cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen çiftin Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.