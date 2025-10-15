Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Manisa'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Defalarca takla atarak hurdaya dönen araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
06:42
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
06:42

'nın ilçesinde meydana gelen korkunç yaşlı çiftin sonu oldu. Kaza dün saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

OTOMOBİL TAKLA ATIP HURDAYA DÖNDÜ

Kula istikametinden Alaşehir yönüne doğru ilerlemekte olan Mehmet Fırat (69) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü.

Manisa'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat’ı (76) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Manisa'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Mükrime Fırat’ın cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da feci kaza! Karı koca hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ölen çiftin Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

