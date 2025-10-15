Afyonkarahisar'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü öldü, 3 kişi ağır yaralı

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz araba kullanan çocuk kaza yaptı. Başka bir otomobille çarpışan çocuk feci şekilde can verdi.

Kaza İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Eren E. (15) yönetimindeki otomobil, ilçenin Döğer Beldesi Emre Gölü mevkisinde, Mücahit K. (29) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kazada hurdaya dönen otomobildeki ehliyetsiz sürücü Eren E. hayatını kaybetti.

Adnan S. (15), Ali Adem K. (14) ve Mücahit K. (29) ise ağır yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.