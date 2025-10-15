Dolar yatay seyirde, Euro yükselişe geçti! İşte 15 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Euro günü yükselişle açarken, dolardaki yatay seyir de devam ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 15 Ekim güncel fiyatlar...

15 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,82 (Alış) - 41,83 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,63 (Alış) - 48,69 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 55,88 (Alış) - 56,91 (Satış)

1 DOLAR = 41,83 TL