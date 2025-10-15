Ormanlık alanda gezerken ayının saldırısına uğradı! Ölümden köpeği kurtardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakkari'nin Geçitli köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda; ormanlık alandan aniden çıkan ayı, Ziya Kurt isimli gence saldırdı.
Aynını saldırısına uğrayan gencin bağırma sesini duyan baba Mikail Kurt, yanındaki köpeği ile birlikte hızla olay yerine gitti. Köpeğin ayıya saldırması sonucu ayı kaçtı.
Yaralanan genç Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.