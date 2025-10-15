Güler Kaderli'nin ölümünde korkunç gerçek! Komşu duyduğu her şeyi anlattı

Kategoriler
İstanbul Bahçelievler'de 41 yaşındaki Güler Kaderli geçtiğimiz aylarda sevgilisi Lütfü Cihangir Ş.'ye ait evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Savcılık Kaderli'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Lütfü Cihangir Ş. ifadesinde Kaderli ile hiçbir tartışma yaşamadıklarını, kadının intihar ettiğini iddia etti. Fakat görgü tanığının anlattıkları tüm seyri değiştirdi.
Ancak komşu Ahmet E., çiftin sık sık kavga ettiğini ve şüphelinin polisleri görünce "İntihar etti" diye bağırdığını söyledi. Adli Tıp raporunda Kaderli'nin düşme sonucu çoklu kırıklar ve beyin kanamasıyla öldüğü belirlendi.
Sabah'ın haberine göre savcılık, kadının intihar nedeni bulunmadığını değerlendirerek Lütfü Cihangir Ş.'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.