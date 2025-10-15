Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Güler Kaderli'nin ölümünde korkunç gerçek! Komşu duyduğu her şeyi anlattı

İstanbul Bahçelievler'de 5 ay önce balkondan düşerek hayatını kaybeden Güler Kaderli'nin sevgilisi ifade verdi. Genç kadının intihar ettiğini söyleyen Lütfü Ş. ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güler Kaderli'nin ölümünde korkunç gerçek! Komşu duyduğu her şeyi anlattı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 08:37

İstanbul 'de 41 yaşındaki Güler Kaderli geçtiğimiz aylarda sevgilisi Lütfü Cihangir Ş.'ye ait evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Savcılık Kaderli'nin şüpheli ölümü üzerine başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Lütfü Cihangir Ş. ifadesinde Kaderli ile hiçbir tartışma yaşamadıklarını, kadının ettiğini iddia etti. Fakat görgü tanığının anlattıkları tüm seyri değiştirdi.

Güler Kaderli'nin ölümünde korkunç gerçek! Komşu duyduğu her şeyi anlattı

KOMŞU HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Ancak komşu Ahmet E., çiftin sık sık kavga ettiğini ve şüphelinin polisleri görünce "İntihar etti" diye bağırdığını söyledi. Adli Tıp raporunda Kaderli'nin düşme sonucu çoklu kırıklar ve beyin kanamasıyla öldüğü belirlendi.

Güler Kaderli'nin ölümünde korkunç gerçek! Komşu duyduğu her şeyi anlattı

"İNTİHAR ETTİ" DESE DE KAÇAMADI

Sabah'ın haberine göre savcılık, kadının intihar nedeni bulunmadığını değerlendirerek Lütfü Cihangir Ş.'nin "kadına karşı " suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Güler Kaderli'nin ölümünde korkunç gerçek! Komşu duyduğu her şeyi anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
JASAT adım adım iz sürdü! 10 ve 18 yıllık cinayetlerde düğüm çözüldü: Mağarada korkunç şekilde bulunmuştu
Eski sevgili cinayetinde görüntüler ortaya çıktı! Boşandığı eşinden 'tuzak' iddiası
ETİKETLER
#cinayet
#bahçelievler
#intihar
#kasten öldürme
#soruşturma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.