 Özge Sönmez

Gazze sınırında kritik gelişme! İsrail Refah Sınır Kapısı’nı bugün açıyor

Hamas'ın Gazze'deki İsrailli 4 esirin daha cenazesini gece saatlerinde teslim etmesinin ardından İsrail, Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını duyurdu. Yaşanan gelişmeyle Gazze'ye giren TIR sayısı artmış olacak.

AA
15.10.2025
saat ikonu 08:21
15.10.2025
15.10.2025 08:32

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümeti, 'a yönelik bugün uygulayacağını duyurduğu yaptırımları kaldırma kararı aldı.

İsrail'de siyasi irade, 'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın planlandığı üzerine bugün açılmasına ve girişlerinin anlaşmaya uygun şekilde devam etmesini kararlaştırdı.

Hamas'ın gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinden 4'ünü daha teslim etmesi ve bugün de aynı şekilde bazı naaşları teslim edecek olmasının İsrail'in kararında etkili olduğu paylaşıldı.

Gazze sınırında kritik gelişme! İsrail Refah Sınır Kapısı’nı bugün açıyor

AÇILMAYACAĞI DUYURULMUŞTU

Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden geçişi sağlayan 'nı çarşamba açmayacağını açıklamıştı.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açmamasına bahane olarak Hamas'ın elindeki tüm ölü İsrailli esirlerin cenazelerinin teslimindeki gecikmeyi göstermişti.

Hamas, kapsamında gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti. Böylece, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, Gazze'deki 28 ölü esirin 8'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

Gazze sınırında kritik gelişme! İsrail Refah Sınır Kapısı’nı bugün açıyor

İsrail'in, Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesinin zor olduğu taraflar arasında ateşkes anlaşmasında kabul edilmişti.

Bu nedenle Gazze'deki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin bulunmasını sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

