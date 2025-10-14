Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ateşkes Gazze'de soykırımı gölgeleyemedi: Güney Afrika davadan vazgeçmiyor

Güney Afrika İsrail hakkında Gazze'de soykırım yaptığı gerekçesiyle açtığı davayı geri çekmeyeceklerini ilan etti. Ateşkesin yapılmasına rağmen davanın süreceğini belirterek delilleri sunacaklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ateşkes Gazze'de soykırımı gölgeleyemedi: Güney Afrika davadan vazgeçmiyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 22:48

, davasından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ’ne yönelik saldırıları nedeniyle aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasındaki kararlılıklarını bildirdi.

Ateşkes Gazze'de soykırımı gölgeleyemedi: Güney Afrika davadan vazgeçmiyor

ATEŞKES OLSA DA DAVAYI ÇEKMEYECEKLER


Güney Afrika, İsrail ve arasında varılan anlaşmasına rağmen İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.

Ateşkes Gazze'de soykırımı gölgeleyemedi: Güney Afrika davadan vazgeçmiyor


Ramaphosa, anlaşmanın davaya hiçbir etkisi olmayacağını belirterek, "Dediğim gibi, dava devam ediyor ve şimdi İsrail'in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı'nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar" dedi.
Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023’te BM’nin en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhinde soykırım davasına, Türkiye, Mısır, Kolombiya, İrlanda ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke dahil olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'de mermi yağdırdı! Ölüler var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de şimdi ne olacak? Trump 'İşimiz daha bitmedi' diyerek yeni aşamayı duyurdu
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#gazze şeridi
#ateşkes
#güney afrika
#soykırım
#Uluslararası Adalet Divanı (uad)
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.