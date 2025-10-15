İstanbullulara sabah şoku! Metrobüs yine arıza yaptı, vatandaşlar isyan etti

Megakent İstanbul'da yanan ve bozulan otobüs ile metrobüslere her gün yenisi ekleniyor. Bu sabah saatlerinde yine İstanbullular, bozulan metrobüs yüzünden uzun süre yürüdü.

ÇİLE DEVAM EDİYOR

Burhaniye durağında metrobüs arızası nedeniyle birçok vatandaş yolda kaldı. Aralarında engelli vatandaşın da bulunduğu yolcular, İBB yönetimine tepki gösterdi.

SIK SIK KAZA YAŞANIYOR

Metrobüslerin bozulmasının yanı sıra sık sık kazalar yaşanıyor. Yaşanan kazalarda şimdiye kadar hem can kaybı hem de yaralanmalar oldu.