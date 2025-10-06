Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün toplu taşıma neden ücretsiz 6 Ekim 2025? Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay hatlarında biletler ücretsiz

Bugün özel bir gün mü sorusunu araştıranların sayısı arttı. 6 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının ardından vatandaşlar neden ücretsiz olduğunu araştırmaya başladı. Metrobüs, metro, otobüs, vapur ve tramvay hatlarından vatandaşlar bugün ücretsiz olarak hizmet alıyor. Toplu taşımanın ücretsiz olmasının nedeni ise merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün toplu taşıma neden ücretsiz 6 Ekim 2025? Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay hatlarında biletler ücretsiz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 08:57

Bugün 'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu duyuruldu. Milyonlarca vatandaş 6 Ekim Pazartesi günü araçlarından bedava olarak hizmet alıyor.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ 6 EKİM 2025?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu'ndan dolayı bugün İstanbul'da toplu taşıma hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Erken saatlerde okula, işe giden vatandaşlar metrobüse binerken ücret ödememesinin ardından neden ücretsiz olduğunu da araştırdı.

Bugün toplu taşıma neden ücretsiz 6 Ekim 2025? Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay hatlarında biletler ücretsiz

İETT tarafından yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir." ifadeleri yer aldı.

Bugün toplu taşıma neden ücretsiz 6 Ekim 2025? Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay hatlarında biletler ücretsiz

METROBÜS NEDEN ÜCRETSİZ 6 EKİM?

Bugün sabah saatlerinde birçok kişi metrobüsün neden ücretsiz olduğunu merak ederken İETT geçtiğimiz günlerde nedenini açıklamıştı. 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu olması nedeniyle bugün İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs hatları bedava olarak hizmet veriyor. Milyonlarca İstanbullu toplu taşıma araçlarını bugün ücretsiz olarak kullanabiliyor.

Bugün toplu taşıma neden ücretsiz 6 Ekim 2025? Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay hatlarında biletler ücretsiz

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 6 EKİM 2025?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu'ndan dolayı bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına karar verildi. İstanbulkart sahipleri bugün gün boyunca toplu taşıma araçlarından bedava olarak hizmet alabilecek.

İETT, "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir." ifadeleri ile bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu: Bugün hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?
ETİKETLER
#istanbul
#toplu taşıma
#Ücretsiz Taşıma
#6 Ekim
#İstanbul Kurtuluşu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.