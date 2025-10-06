Bugün toplu taşıma neden ücretsiz 6 Ekim 2025? Metrobüs, otobüs, metro ve tramvay hatlarında biletler ücretsiz

Bugün İstanbul'da toplu taşımanın neden ücretsiz olduğu duyuruldu. Milyonlarca vatandaş 6 Ekim Pazartesi günü toplu taşıma araçlarından bedava olarak hizmet alıyor.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ 6 EKİM 2025?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'ndan dolayı bugün İstanbul'da toplu taşıma hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor.

İETT tarafından yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli değildir." ifadeleri yer aldı.

Bugün sabah saatlerinde birçok kişi metrobüsün neden ücretsiz olduğunu merak ederken İETT geçtiğimiz günlerde nedenini açıklamıştı. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olması nedeniyle bugün İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs hatları bedava olarak hizmet veriyor. Milyonlarca İstanbullu toplu taşıma araçlarını bugün ücretsiz olarak kullanabiliyor.

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'ndan dolayı bugün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına karar verildi. İstanbulkart sahipleri bugün gün boyunca toplu taşıma araçlarından bedava olarak hizmet alabilecek.

