Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tomljanovic ile WTA 500 Ningbo Open 2. turda karşılaşacak

Dünya sıralmasında 76. olan milli teniscimiz Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Ningbo Open'da elemelerden ana tabloya yükseldi. İlk turda ise dünya 114'üncüsü Sasnovic ile karşılaşan Zeynep Sönmez rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.
İkinci turda ise 23 yaşındaki milli teniscimiz Avusturalyalı Raket Ajla Tomljanovic ile karşı karşıya gelecek.
Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.
Milli teniscimiz Zeynep Sönmez'in WTA 500 Ningbo Açık 2. tur karşılaşmaları kapsamında oynayacağı Ajla Tomljanovic maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak.
WTA 500 Ningbo Açık 2. tur karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Zeynep Sönmez - Ajla Tomljanovic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 10.20'de başlayacak.
Saatlerde bir önceki karşılaşmaların bitme durumlarına göre 10 ila 20 dakika arasında değişiklik görülebiliyor.