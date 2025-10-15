Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tomljanovic ile WTA 500 Ningbo Open 2. turda karşılaşacak

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. tura yükseldi. 2. tur karşılaşmaları kapsamında Zeynep Sönmez, Avusturalyalı raket Ajla Tomljanovic ile bugün (15 Ekim 2025 Çarşamba) karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sömez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tomljanovic ile WTA 500 Ningbo Open 2. turda karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
09:07
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
10:18

Dünya sıralmasında 76. olan milli teniscimiz , WTA 500 düzeyindeki Ningbo Open'da elemelerden ana tabloya yükseldi. İlk turda ise dünya 114'üncüsü Sasnovic ile karşılaşan Zeynep Sönmez rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

İkinci turda ise 23 yaşındaki milli teniscimiz Avusturalyalı Raket Ajla Tomljanovic ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tomljanovic ile WTA 500 Ningbo Open 2. turda karşılaşacak

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli teniscimiz Zeynep Sönmez'in WTA 500 Ningbo Açık 2. tur karşılaşmaları kapsamında oynayacağı Ajla Tomljanovic maçı açıklanan bilgilere göre Max 1 ekranlarından yayınlanacak.

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tomljanovic ile WTA 500 Ningbo Open 2. turda karşılaşacak

ZEYNEP SÖNMEZ - AJLA TAMLJANOVİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

WTA 500 Ningbo Açık 2. tur karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Zeynep Sönmez - Ajla Tomljanovic maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 10.20'de başlayacak.

Saatlerde bir önceki karşılaşmaların bitme durumlarına göre 10 ila 20 dakika arasında değişiklik görülebiliyor.

#tenis
#beın sports
#zeynep sönmez
#Ningbo Open
#Wta 500
#Ajla Tomljanovic
#Aktüel
