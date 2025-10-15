Endonezya'da yanardağ patladı! Küller kilometrelerce yüksekliğe sıçradı

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Doğu Flores bölgesinde yer alan 1.584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı, yerel saatle 09.21’de patladı.

Yanardağın 3 dakika boyunca püskürttüğü volkanik küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yanardağa en yakın köylerde yaşayan onlarca kişi, patlamanın ardından tahliye edildi.

YÜKSEK ALARM SEVİYESİNE GEÇİLDİ

Yanardağda saat 01.35 sıralarında meydana gelen patlamada ise küller 10 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın ardından yüksek seviye alarm seviyesine geçildi.

Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Lewotobi Laki-laki, en son Ağustos ayında patlamıştı.