TGRT Haber
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

EPDK’den yeni adım: Enerji piyasasında ağır ceza geliyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji ve çevresel piyasalarda şeffaflığı artırmak ve piyasa bozucu davranışları önlemek amacıyla hazırladığı yönetmelik taslağını kamuoyunun görüşüne açtı.

EPDK’den yeni adım: Enerji piyasasında ağır ceza geliyor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 10:21

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 'den yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin kabul ettiği yasal düzenlemeyle piyasa bozucu davranışlarda bulunanlara yönelik yaptırımların uygulama esaslarına ilişkin çalışmalarını tamamlayan Kurum, "Enerji Piyasaları ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Taslağı"nı kamuoyunun görüşüne sundu.

EPDK’den yeni adım: Enerji piyasasında ağır ceza geliyor!

Söz konusu yönetmelik taslağında, enerji piyasalarında ve çevresel piyasalarda şeffaflığın artırılması öngörülüyor. Taslak hükümleriyle, piyasa işletmecileri ve piyasa katılımcıları, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlar hakkındaki bilgileri, ve Dahili Bilgi Platformları'nda kamuoyuna açıklamakla yükümlü kılınıyor.

Böylelikle, piyasa katılımcılarının piyasa faaliyetlerini fırsat eşitliği çerçevesinde yürütebilmesi ve piyasa katılımcıları arasındaki bilgi asimetrisinin önlenmesi amaçlanıyor.

PİYASA KONTROLÜ AMAÇLANIYOR

Taslakta piyasa bozucu davranışlar üç ayrı kategoride ele alınıyor. Buna göre, enerji ve çevre ürünlerinin ticaretini etkileyen olay ve durumlara ilişkin bilgileri zamanında Dahili Bilgi Platformu'nda kamuoyuna açıklamayan katılımcılar için yaptırım öngörülüyor.

EPDK’den yeni adım: Enerji piyasasında ağır ceza geliyor!

Ayrıca, benzer bilgileri kamuoyuna açıklamayıp kendisi veya üçüncü kişi lehine kullanarak bilgi suiistimalinde bulunan kişiler için de caydırıcı müeyyideler getiriliyor. Teklif, işlem ve beyanlarla piyasadaki ürünlerin arzı, talebi ve fiyatıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı işaretler veren, piyasayı suistimal ederek manipülasyon yapan kişiler de taslak yönetmeliğinin kapsamında yer alıyor. EPDK'nin internet sitesindeki duyuruyla kamuoyu görüşe açılan yönetmelik taslağına 31 Ekim'e kadar görüş bildirilebilecek.

TGRT Haber
