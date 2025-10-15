ChatGPT yeni sürümünde artık istenilen karaktere bürünüp "daha insan gibi" olacak

Yapay zeka devi OpenAI, popüler sohbet robotu ChatGPT'nin ruh sağlığı konusundaki kısıtlamalarını hafifletme kararı aldığını duyurdu. Şirket ilk aşamada "oldukça kısıtlayıcı" bir yaklaşımla sisteme yerleştirilen koruyucu önlemleri azaltacağını bildirdi.

CHATPGT DAHA İNSAN GİBİ DAVRANACAK

OpenAI CEO'su Sam Altman, söz konusu kısıtlamaların hassas kullanıcıları korumak amacıyla hayata geçirildiğini, ancak "ruh sağlığı problemi olmayan birçok kullanıcı için ChatGPT'yi daha az kullanışlı ve keyifli hale getirdiğin"" dile getirdi.

Şirket artık "ciddi ruh sağlığı sorunlarını hafifletebildiğini" ve bu nedenle bazı kısıtlamaları azaltabileceğini belirtti.

Altman, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, birkaç hafta içinde ChatGPT’nin yeni sürümünü yayınlamayı planladıklarını belirtti. Yeni sürümün, yapay zekanın "insanların 4o'da beğendiği gibi davranan bir kişiliğe sahip olmasına olanak tanıyacağını" sözlerine ekledi.

Sam Altman'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç hafta içinde, insanların 4o'da sevdikleri gibi davranan bir kişiliğe sahip olmalarını sağlayan yeni bir ChatGPT sürümü yayınlamayı planlıyoruz (umarız daha iyi olur!). ChatGPT'nizin çok insan gibi cevap vermesini, çok sayıda emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını istiyorsanız, ChatGPT bunu yapmalıdır."