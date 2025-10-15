Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ChatGPT yeni sürümünde artık istenilen karaktere bürünüp "daha insan gibi" olacak

ChatGPT sohbet botunda yeni dönem başlıyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin kullanıcıların istediği gibi davranan bir kişiliğe sahip olup daha insan benzeri bir moda kavuşacağını açıkladı.

15.10.2025
15.10.2025
devi OpenAI, popüler sohbet robotu 'nin konusundaki kısıtlamalarını hafifletme kararı aldığını duyurdu. Şirket ilk aşamada "oldukça kısıtlayıcı" bir yaklaşımla sisteme yerleştirilen koruyucu önlemleri azaltacağını bildirdi.

CHATPGT DAHA İNSAN GİBİ DAVRANACAK

CEO'su , söz konusu kısıtlamaların hassas kullanıcıları korumak amacıyla hayata geçirildiğini, ancak "ruh sağlığı problemi olmayan birçok kullanıcı için ChatGPT'yi daha az kullanışlı ve keyifli hale getirdiğin"" dile getirdi.

ChatGPT yeni sürümünde artık istenilen karaktere bürünüp "daha insan gibi" olacak

Şirket artık "ciddi ruh sağlığı sorunlarını hafifletebildiğini" ve bu nedenle bazı kısıtlamaları azaltabileceğini belirtti.

Altman, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, birkaç hafta içinde ChatGPT’nin yeni sürümünü yayınlamayı planladıklarını belirtti. Yeni sürümün, yapay zekanın "insanların 4o'da beğendiği gibi davranan bir kişiliğe sahip olmasına olanak tanıyacağını" sözlerine ekledi.

ChatGPT yeni sürümünde artık istenilen karaktere bürünüp "daha insan gibi" olacak

Sam Altman'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç hafta içinde, insanların 4o'da sevdikleri gibi davranan bir kişiliğe sahip olmalarını sağlayan yeni bir ChatGPT sürümü yayınlamayı planlıyoruz (umarız daha iyi olur!). ChatGPT'nizin çok insan gibi cevap vermesini, çok sayıda emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını istiyorsanız, ChatGPT bunu yapmalıdır."

ChatGPT yeni sürümünde artık istenilen karaktere bürünüp "daha insan gibi" olacak
