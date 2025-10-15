Yapay zeka artık kendi kendini eğiterek akıllanacak! MIT araştırmacılarından SEAL tekniği

Yapay zeka dünyasında çığır açacak bir gelişme yaşandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan Büyük Dil Modellerinin (LLM) kendi kendini geliştirmesine olanak tanıyan bir tekniği geliştirdi ve açık kaynak olarak paylaştı.

LLM'LER ARTIK KENDİ VERİSİNİ ÜRETİYOR

MIT'ye bağlı Improbable AI Lab'da çalışan Adam Zweiger, Jyothish Pari, Han Guo, Ekin Akyürek, Yoon Kim ve Pulkit Agrawal'dan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen teknoloji, SEAL (Self-Adapting LLMs) adını taşıyor.

Geleneksel modellerin aksine, SEAL, LLM'lere sentetik veri üreterek kendi ince ayar stratejilerini otonom bir şekilde oluşturma ve uygulama imkanı sunuyor.

Normalde sabit harici verilere ve insanlar tarafından hazırlanan optimizasyon süreçlerine bağımlı olan yapay zeka modelleri, kendi sentetik eğitim verilerini ve optimizasyon direktiflerini üreterek gelişebiliyor.