Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka artık kendi kendini eğiterek akıllanacak! MIT araştırmacılarından SEAL tekniği

Yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan Büyük Dil Modelleri (LLM), MIT'de geliştirilen SEAL tekniği sayesinde kendi sentetik verilerini üreterek artık insan müdahalesi olmadan kendini eğitebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 09:40

Yapay zeka dünyasında çığır açacak bir gelişme yaşandı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan Büyük Dil Modellerinin (LLM) kendi kendini geliştirmesine olanak tanıyan bir tekniği geliştirdi ve açık kaynak olarak paylaştı.

LLM'LER ARTIK KENDİ VERİSİNİ ÜRETİYOR

MIT'ye bağlı Improbable AI Lab'da çalışan Adam Zweiger, Jyothish Pari, Han Guo, Ekin Akyürek, Yoon Kim ve Pulkit Agrawal'dan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen teknoloji, SEAL (Self-Adapting LLMs) adını taşıyor.

Yapay zeka artık kendi kendini eğiterek akıllanacak! MIT araştırmacılarından SEAL tekniği

Geleneksel modellerin aksine, SEAL, LLM'lere sentetik veri üreterek kendi ince ayar stratejilerini otonom bir şekilde oluşturma ve uygulama imkanı sunuyor.

Yapay zeka artık kendi kendini eğiterek akıllanacak! MIT araştırmacılarından SEAL tekniği

Normalde sabit harici verilere ve insanlar tarafından hazırlanan optimizasyon süreçlerine bağımlı olan yapay zeka modelleri, kendi sentetik eğitim verilerini ve optimizasyon direktiflerini üreterek gelişebiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçan taksi görücüye çıktı: Yarım saatte 86 kilometre gidiyor
Apple TV+ ismini değiştirdi: Adı Türkiye'de probleme yol açmıştı
ETİKETLER
#mit
#Yapayzeka
#Büyük_dil_modelleri
#Llim
#Seal
#Otonom_gelişim
#Sentetik_veri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.