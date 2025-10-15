Sepeti alıp sallana sallana uzaklaşmıştı! Dondurma hırsızı akıl hastası çıktı!

Hatay İskenderun'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dondurma hırsızlığı gündeme gelmişti. Numune Mahallesi'nde bulunan bir marketin dondurma dolabından 7 bin lira değerindeki ürün dolu sepetini alan şahsın bölgeden sakince uzaklaştığı anlar kameralara yansımıştı.

AKIL HASTASI ÇIKTI

Olayın gündeme gelmesinin ardından İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde dondurma hırsızının kimliği tespit edildi. Şüpheli şahsın Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.