16°
Yerli malı belgesi için yeni kriter: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi ve yazılım ürünlerinin bu kapsamda belgelendirilmesine yönelik düzenlemeler yaptı. İlgili değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanandı.

Yerli malı belgesi için yeni kriter: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
15.10.2025
saat ikonu 09:28

Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi ve yazılım ürünlerinin bu kapsamda belgelendirilmesine yönelik düzenlemeler tarafından gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yerli malı tebliğinde değişiklikler içeren tebliğle, tanım maddeleri arasına "Yerli Katkı Oranı Raporu" tanımı eklendi.

Buna göre, yerli katkı oranı yüzde 51'in altında kalan ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından bir rapor hazırlanacak. Bu rapor, yerli malı belgesi düzenlenmesinde temel alınacak.

YAZILIM ÜRÜNLERİ TARAFINDA DÜZENLEME

Yazılım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesi için bakanlık tarafından verilen Teknolojik Ürün Belgesi zorunlu olacak. Bu belgeye sahip yazılımlar için düzenlenen yerli malı belgelerinde, "Yerli Katkı Oranı" yüzde 100 olarak kabul edilecek.

Tebliğde, yerli katkı oranı hesaplamasına ilişkin kriterler de güncellendi. Bakım, onarım, amortisman, enerji, Ar-Ge ve tasarım gibi genel giderler tanımlandı.

Yurt içi üretim girdileri, menşe kontrolü ile değerlendirilecek. Belgeli girdiler oranlarına göre, belgeli olmayanlar için "Yerli Katkı Oranı Raporu" düzenlenecek.

Elektrik, su ve doğalgaz girdileri ile Türkiye'de tescilli fikri ve sınai mülkiyet hakları ürün maliyetine yüzde 100 yerli katkı olarak dahil edilecek.

Değişiklikler, düzenlemelere göre, bugün, 5 Kasım ve 1 Ocak 2026 tarihlerinde kademeli olarak yürürlüğe girecek.

