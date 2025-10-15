Menü Kapat
16°
Editor
 Özge Sönmez

Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden caninin avukatı davadan çekildi! Dikkat çeken dilekçe

İstanbul Kadıköy'de gittiği bit pazarında 2 cani tarafından vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildiğini duyurdu. Dilekçede yer alan ifadeler dikkat çekti. İşte detaylar...

Haber Merkezi
15.10.2025
15.10.2025
24 Ocak 2025 tarihinde 'de bulunan bir pazarına kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 2 cani tarafından bıçaklanarak katledildi. Yaşanan korkunç cinayetin ardından çocuk katiller tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada ise yeni bir gelişme yaşandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden caninin avukatı davadan çekildi! Dikkat çeken dilekçe

SANIK AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Minguzzi cinayetine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden caninin avukatı davadan çekildi! Dikkat çeken dilekçe

DİLEKÇEDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden caninin avukatı davadan çekildi! Dikkat çeken dilekçe
