Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden caninin avukatı davadan çekildi! Dikkat çeken dilekçe

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'de bulunan bir pazarına kaykay malzemesi almak için giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 2 cani tarafından bıçaklanarak katledildi. Yaşanan korkunç cinayetin ardından çocuk katiller tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada ise yeni bir gelişme yaşandı.

SANIK AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Minguzzi cinayetine ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.

DİLEKÇEDEKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.